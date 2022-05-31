رفحاء 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأختتمت جمعية التنمية الأسرية "ملاذ" بمحافظة رفحاء الاسبوع الماضيي دورة تأهيلية مكثفة للمقبلات على الزواج والمتزوجات حديثاًعلى مدى يومين،وبمشاركة 81 فتاة،قدمتها المدربة ابتسام بنت إبراهيم الشبيلي. وهدفت الدورة إلى تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثاً واكتسابهن المعارف في الأحكام الشرعيةللزواج وتطوير مهارات التواصل الفعال بمهارات التهيئة النفسية للحياة الزوجية ومعرفة الجوانب الصحية السليمة.وأوضحت جمعية "ملاذ"ان الدورة تناولت عددا من المحاور لبناء أسرة آمنة مستقرة منها تقديم النصائح والتوجيه ،وفن التعامل ، وإدارةالحوار، والتخاطب بين الزوجين ، وتوضيح الجوانب الشرعية والصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية.يشار إلى ان الدورة تأتي ضمن حزمة من البرامج التدريبية والدورات المتخصصة في الشأن الأسري، تنفذها الجمعيةعلى مدارالعام.// انتهى //06:34ت م0016