المدينة المنورة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسدشن فريق فرسان الصفة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة مبادرة بعنوان " رحمة في كل كبد رطبة " بالتعاون مع نادي ديم التطوعي بثانوية الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز وذلك بمقر الثانوية .وتستهدف المبادرة التي تأتي ضمن مشروع أكاديمية أجيال فرسان الصفة التطوعية ولتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، ثمانية مدارس من مختلف المراحل في المدينة المنورة و٣٨٠ طالب من الجيل الناشئ .// انتهى //06:47ت م0017