اجتماعي / فريق فرسان الصفة التطوعي بالمدينة المنورة يدشن مبادرة "رحمة في كل كبد رطبة"
الثلاثاء 1443/11/1 هـ الموافق 2022/05/31 م واس
المدينة المنورة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واس
دشن فريق فرسان الصفة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة مبادرة بعنوان " رحمة في كل كبد رطبة " بالتعاون مع نادي ديم التطوعي بثانوية الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز وذلك بمقر الثانوية .
وتستهدف المبادرة التي تأتي ضمن مشروع أكاديمية أجيال فرسان الصفة التطوعية ولتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، ثمانية مدارس من مختلف المراحل في المدينة المنورة و٣٨٠ طالب من الجيل الناشئ .
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