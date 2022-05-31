إسلام آباد 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي تعهد بحماية الاستثمارات الأجنبية في باكستان، وتسريع العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، واتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين الاقتصاد الوطني.واهتمت بتأكيد وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنغزيب التزام بلادها بموقفها الثابت تجاه قضية فلسطين، وعدم وجود أي تغيير أو تحول في سياسة باكستان الخارجية تجاه دعم القضية الفلسطينية.وأخبرت عن انطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، عبر الاتصال المرئي، وانعقاد الجولة الثالثة للجنة التعاون الدفاعي المشتركة بين باكستان وإندونيسيا، وذلك لمراجعة التعاون القائم بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية.وتناولت صحف إسلام آباد في متفرقاتها، قلق المجتمع الدولي من انتشار عدوى جدري القرود في عدد من البلدان الأوروبية والأفريقية، وسقوط عشرات القتلى في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة، ومواصلة الصين جهودها للسيطرة على الموجة الجديدة لانتشار فيروس كورونا.// انتهى //08:37ت م0021