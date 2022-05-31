الطائف 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف اليوم فعاليات التوعية باليوم العالمي للتصلب المتعدد وبمشاركة صحة الطائف والجمعية الصحية الخيرية ممثلة في فريق معين التطوعي، ودشنت معرض توعوي يضم أركان توعوية وتثقيفية بالشراكة مع صحة الطائف وكذلك بعض الفرق التطوعية.وتهدف هذه المبادرة إلى التعريف بهذا المرض ومسبباته وكيفية التعامل معه، كما يحتوي المعرض على استشارات نفسية وتقديم الدعم المعنوي لمرضى التصلب المتعدد اللويحي عبر صحة الطائف ممثلة في مجمع إرادة والذي يقدم خدماته من خلال استشاريين نفسيين وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتهم لاحقاً في مجمع إرادة وبخصوصية تامة للتعايش مع المرض وتجاوز مرحلة الضغط النفسي الذي يمر به مريض التصلب اللويحي.// انتهى //09:21ت م0024