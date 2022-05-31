رام الله-طوباس 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة وأسيرًا محررًا من طوباس.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من بلدة بيت ريما، وآخر من قرية جفنا شمال رام الله، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.وفي ذات السياق، نقلت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسر المحرر مصطفى حسين بني عودة، في بلدة طمون جنوب طوباس، واعتقلته، بعد العبث بمحتويات منزله.// انتهى //09:24ت م0025