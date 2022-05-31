مكة المكرمة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسنظمت جامعة أمِّ القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجّ والعمرة بإشراف من إمارة منطقة مكَّة المُكرَّمة، أمس, حلقة نقاش لعرض الخُطَّة التَّنفيذيَّة المتكاملة لحجِّ هذا العام ١٤٤٣هـ ومناقشة تكامل جهود الجهات لتحقيق تطلعات القيادة الرّشيدة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة بمنظومة الحجّ، بحضور أمين لجنة الحجّ المركزية الدكتور صلاح صقر وعدد من قيادات الجهات العاملة في منظومة الحجّ, وذلك بقاعة الملك فيصل للاجتماعات بالمدينة الجامعية بالعابدية.ونوّه عميد المعهد الدكتور تركي بن سليمان العمرو بما يوليه خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من عناية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام، وحرصهما الدائم على تقديم أرقى الخدمات لهم، منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين؛ بعد أن يمنّ الله عليهم بأداء مناسكهم براحة واطمئنان.// انتهى //09:28ت م0026