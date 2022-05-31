كاتماندو 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأكدت السلطات النيبالية اليوم مقتل جميع ركاب الطائرة المفقودة الذين كانوا على متنها.وأوضحت هيئة الطيران المدني النيبالية في بيانها، إنه تم انتشال جثث جميع ركاب الطائرة الذين قضوا في الحادث وعددهم 22 شخصًا، بينهم 3 من أفراد الطاقم و19 راكبًا.وكانت السلطات النيبالية قد عثرت على حطام الطائرة في سانوسوار في موستانج، وهي منطقة في جبال الهيمالايا شمال غرب كاتماندو، بعد أكثر من 20 ساعة من الإبلاغ عن فقدانها لأول مرة.// انتهى //09:29ت م0027