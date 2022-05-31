رام الله 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أصيب العديد من الشبان خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق من الضفة، وردمت قوات الاحتلال بئر مياه، وأخطرت بهدم منزلين في مسافر يطا وآخر في جنين، واستولت على جرافة ومنعت بناء خزان مياه في يعبد، واعتقلت 15 فلسطينيًا، كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم ومسيراتهم الاستفزازية، وأضرموا النار في بورين.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، إن مصر هي الحاضنة لملف الحوار والمصالحة الفلسطينية؛ لبناء شراكة لتحقيق الوحدة بخطوات عملية بدولة سيادة قانون وحقوق إنسان وديمقراطية.ونشرت صحف اليوم أقوال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن بلاده تؤكد أن احتدام الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يرجع أساسًا إلى حقيقة أن حل الدولتين لم يتم تنفيذه، وأن مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة لم تتحقق منذ فترة طويلة.// انتهى //09:31ت م0028