الخرطوم 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم اهتمامًا بترحيب الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، بقرار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بشأن رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين كخطوات إيجابية لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حلّ سلمي للمأزق السياسي الحالي.وأبرزت مصادقة السودان أمس على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي تم التوقيع عليه في الرياض في السادس من يناير 2022 م.ونشرت الصحف إعلان منسق الشؤون الإنسانية في السودان خار دياتا لو ندياي، عن منحة للسودان قدرها 20 مليون دولار أمريكي من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.وتطرقت صحف الخرطوم إلى قيمة الصادرات السودانية والتي بلغت في الربع الأول من العام 2022 حوالي 1.39 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 2.62 مليار دولار.// انتهى //09:49ت م0029