مكسيكو سيتي 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسوصل الإعصار "أجاثا" إلى ساحل جنوب المكسيك على المحيط الهادي مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 169 كيلومتراً في الساعة.وأصدرت السلطات المكسيكية تحذيراً من الإعصار على طول نحو 350 كيلومتراً من الساحل. وسط توقعات بأن يتسبب في فيضانات شديد الخطورة بطول الساحل وموجات مدمرة قرب عدد من البلدات الساحلية.وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار، وصل إلى اليابسة غربي بلدة بويرتو أنخيل الساحلية في ولاية واهاكا، يوم الاثنين برياح بلغت سرعتها 169 كيلومتراً, حيث تسبب في قطع طريقين سريعين وانقطاع خطوط الهاتف في واهاكا.// انتهى //09:59ت م0030