الرباط 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالتحضيرات الجارية بالعاصمة الرباط، لاستضافة الدورة الـ27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي ينظم في الفترة ما بين 3 و12 يونيو المقبل.وتناقلت إدانة البرلمان العربي بشدة اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، وتأكيده أنها خطوات تصعيدية واستفزازية ستؤدي لمزيد من الاحتقان وتفاقم عدم الاستقرار الأمني في المنطقة.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى انطلاق حملة الانتخابات التشريعية التي ستجري بفرنسا قريبًا، وسط توقعات بأن يكون حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الأوفر حظاً للفوز فيها.وتحدثت عن النداءات المتصاعدة بالولايات المتحدة الأمريكية، من أجل وضع حد للجرائم المسلحة بعد حادث مقتل 19 طفلاً ومدرستين بالرصاص على يد شاب بمدرسة بولاية تكساس.وأخبرت صحف الرباط عن فرض السلطات الصينية حجراً على مئات الآلاف من السكان بالعاصمة بكين، للحيلولة دون مزيد من انتشار فيروس كورونا، بينما شرعت شنغهاي في رفع القيود بعد تحسن الوضع الوبائي بها.// انتهى //10:04ت م0031