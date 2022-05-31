غزة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز، مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.وقالت مصادر محلية في غزة، إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدتي جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأجبرتهم على الانسحاب.// انتهى //10:18ت م0032