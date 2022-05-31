القاهرة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع بولندا في إطار تجمع دول فيشجراد.وأخبرت أن مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره البولندي أندجيه دودا، بالقاهرة أمس، تناولت جهود مصر في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، واستعداداتها لاستضافة القمة العالمية للمناخ (COP27)‪ ‬ ، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.وسلطت الضوء على اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى.وذكرت صحف القاهرة أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قررت خفض وارداتها من النفط الروسي بأكثر من الثلثين بسبب الأزمة الأوكرانية.// انتهى //10:21ت م0033