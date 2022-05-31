تونس 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بلقاء الرئيس التونسي قيس سعيد بالأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي الذي يزور تونس حاليًا؛ للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا للعمل العربي المشترك وملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وبحث معه الجهود التي تبذلها تونس لجذب الاستثمارات، وتوفير المناخ المناسب لذلك، إضافة إلى دور اتحاد الغرف العربية في تطوير نسق التجارة البينية بين تونس والدول العربية وباقي التكتلات الإقليمية.وكتبت عن لقاء وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وذلك على هامش مشاركتهما في القمة الأفريقية الاستثنائية التي انعقدت في مالابو بغينيا الاستوائية يومي 27 و 28 مايو الماضيين، حيث استعرضا البنود المطروحة على جدول أعمال القمة وتبادلا وجهات النظر بشأنها ومدى استجابتها لما يواجه القارة الأفريقية من تحديات، لا سيما فيما يتعلق بالاستجابة للأزمات الإنسانية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.// انتهى //10:22ت م0034