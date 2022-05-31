نجران 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً بإدارة النشاط الطلابي بالتعاون مع مرور المنطقة أمس، برنامج "السلامة المرورية" في المدارس بمختلف المراحل التعليمية.وأوضحت الإدارة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قيم السلامة المرورية في نفوس الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي، وإكسابهم الوعي المروري وذلك من خلال تطوير برامج تعليمية مرورية للارتقاء بالسلوك المروري.// انتهى //10:35ت م0035