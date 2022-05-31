القاهرة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسالتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم وزيرة خارجية السويد آن ليندّ، وذلك في مستهل زيارته إلى ستوكهولم للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ.وبحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات أبرزها التنمية والاستثمار والتجارة والتحول الأخضر.// انتهى //11:17ت م0040