تبوك 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وفي بداية الاستقبال رفع سمو أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة ما تم تدشينه من مشاريع تنموية لمنظومة البيئة بالمنطقة, بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وبتكلفة مالية تجاوزت 2,5 مليار ريال.وأكد سموه أن تدشين هذه المشروعات يأتي في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.وتناول سمو أمير المنطقة في حديثه للمواطنين, العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //11:30ت م0041