الطائف 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسقدم مركز طب الأسنان التخصصي بالطائف خدماته لـ4139 مستفيداً, خلال الربع الأول للعام 2022 م.وأوضحت صحة الطائف أن المركز يضم 25 عيادة للأسنان مجهزة بوحدات مركزية لتقنية ومعالجة المياه، وأجهزة شفط مركزية، ووحدة مركزية للتعقيم؛ وفقاً لأفضل المعايير الخاصة بمكافحة انتقال العدوى في المنشآت الطبية, مضيفة أن المركز يتضمن عدداً من التخصصات وهي تخصصات إصلاح الأسنان وتركيباتها الثابتة والمتحركة، وعلاج العصب والأقنية الجذرية، وجراحات اللثة، وزراعة وتقويم الأسنان، وجراحات الفم.// انتهى //11:32ت م0042