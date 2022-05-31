سكاكا 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على التقرير الختامي لجائزة سمو أمير الجوف وحرمه للرياضة المجتمعية، مشيداً بما حققته الجائزة في دورتها الأولى للعام 2022 من نجاحات، وتسجيل المشاركين والمشاركات في المنافسات قرابة 63 مليون خطوة خلال 3 أشهر.جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير المنطقة في مكتبه اليوم, وكيل إمارة المنطقة رئيس لجنة الرياضة المجتمعية حسين بن محمد آل سلطان، ورئيس لجنة الجائزة الدكتور أحمد السفياني, يرافقهم 11 من أعضاء لجنة الجائزة و12 من الفائزين والفائزات في الجائزة.وتضمن التقرير الذي قُدم لسموه, أبرز مؤشرات الجائزة التي تهدف للإسهام في تحقيق إحدى ركائز رؤية 2030 المتمثلة في مجتمع حيوي، من خلال 4 فروع تشمل سباقي خسارة الوزن للرجال والنساء، وماراثون الرجال، وسباق الجري للنساء، وبلغ عدد المسجلين الكلي 919 مشاركاً منهم 491 من الذكور و428 من الإناث.وبحسب التقرير، وصل عدد خطوات المشاركين خلال 3 أشهر إلى 62.983.845 خطوة، فيما كان أعلى معدل فقدان وزن من نصيب المتسابق ممدوح الشراري "33 عاماً" من محافظة القريات والذي عانى من السمنة 10 سنوات ونجح في فقدان (22.3) كجم من وزنه، والمتسابقة سلطانة عبدالله سليم "23 عاماً" من محافظة دومة الجندل التي تجاوز وزنها 100 كجم وتمكنت من فقدان (21.3) كجم خلال المسابقة، فيما فقد إجمالي المتسابقين 946 كجم من الوزن.// انتهى //11:35ت م0043