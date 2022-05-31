نجران 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسناقش رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري في مكتبه أمس، مع أمين سر المجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات السعودية الدكتور عبدالقادر تنكل، آلية وضوابط إنشاء أوقاف للجامعة، والاستثمارات المتاحة للجامعة في هذا المجال.كما أقامت وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممثلةً في وحدة الاستثمار والأوقاف وتنمية الموارد، ورشة عمل تأسيس أوقاف الجامعة، تطرق خلالها الدكتور عبدالقادر تنكل إلى واقع الأوقاف الجامعية السعودية، وتوأمة اللوائح الخاصة بالأوقاف الجامعية مع اللوائح الخاصة بالهيئة العامة للأوقاف، إضافةً إلى استعراض الأوقاف الجامعية في الجامعات السعودية الناشئة، وخارطة طريق لتأسيس أوقاف لجامعة نجران.// انتهى //11:37ت م0044