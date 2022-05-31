عرعر 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل التعليمية إلى المشاركة في المسابقة السنوية "مدرستي تبرمج 2"، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالمسابقة‏ https://www.backtoschool.sa/n/madrasati-code.html.وأوضحت الإدارة أن المسابقة تتضمن مسارين الأول: مسار المعلمين والمعلمات، وفيه يتم تصميم مشروع عن درس تعليمي تفاعلي، والثاني: خصص للطلاب والطالبات عبر تنفيذ مشروع تصميم هندسي مبتكر "مشروع مدينة نيوم انطلاقًا من الدرعية" أو تنفيذ مشروع تصميم تطبيق لابتكار حلول صديقة للبيئة، والمبرمج المتميز، والعالم بين يديك.وتهدف المسابقة إلى تعزيز ثقافة البرمجة والابتكار الرقمي، وإنتاج البرمجيات وتوظيفها لدى الطلبة والمعلمين والمعلمات، وتنمية مهارات تفكير الطلبة بأنماط أكثر تشويقًا وارتباطًا بالحياة اليومية وإلى جانب تأهيلهم للمسابقات العالمية.// انتهى //11:38ت م0046