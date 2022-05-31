جاكرتا 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، سواحل مقاطعة لامبونغ الواقعة في جزيرة سومطرة الإندونيسية.وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 100 كيلومتر من منطقة تنغاموس، وعلى عمق 10 كيلومترات، مشيرةً إلى أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.// انتهى //12:03ت م0048