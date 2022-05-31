الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واساختتمت المؤسسة العامة للحبوب اليوم, البرنامج التوعوي حول الأمن السيبراني الذي استمر لمدة ثلاثة أيام.ويأتي إقامة هذا البرنامج في ظل اهتمام المؤسسة بتحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة، وحرصها على المعلومات والبيانات والأنظمة التقنية وضرورة حمايتها من التهديدات والمخاطر السيبرانية.وتضمن البرنامج العديد من ورش العمل حول بناء وتعزيز الوعي والثقافة بالأمن السيبراني ورفع الحس الأمني لدى منسوبيها، واستعراض المسؤولية تجاه حماية الأصول المعلوماتية والتقنية، وإعداد الموظفين لمواجهة المخاطر السيبرانية والحد من آثارها.وتسعى المؤسسة العامة للحبوب لتكون نموذجًا رائدًا في تنمية البنية التحتية الرقمية، ومواكبة التطورات التقنية، وتطبيق أعلى المعايير الأمنية والتقنية لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية، وتعزيز حماية بياناتها وعملياتها بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية ويتكامل مع تعزيز أمن المملكة السيبراني، وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية.// انتهى //12:12ت م0051