الدمام 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأنهت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الأولى لمشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية في ضاحية الملك فهد بالدمام، وذلك ضمن أعمالها المستمرة في تطوير البنية التحتية.وشملت أعمال المشاريع الحي الثاني للضاحية، وأجزاء من الحي الخامس والسادس، من خلال إنشاء وتشغيل محطة ضخ تصريف مياه الأمطار بطاقة استيعابية 23500 متر مكعب بالساعة، وإنشاء خطوط طرد بطول 28 كيلو متراً، وشبكات انحدار بطول 36 كيلو متراً، فيما يجري حالياً الانتهاء من محطة أخرى.ويأتي مشروع تصريف الأمطار بالضاحية، ضمن جملة من مشاريع تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير البنية التحتية بحاضرة الدمام.// انتهى //13:31ت م0066