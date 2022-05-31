جازان 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسعالجت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها خلال شهر مايو الجاري 726 بلاغاً تتعلق بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، التي تلقتها عبر مركز الاتصال الموحد 940، وتطبيق بلدي.وأوضحت الأمانة أن معظم البلاغات الواردة للجهة تركزت على تشوهات بصرية تمثلت في إزالة السيارات التالفة بمواقع متفرقة شملت مدن ومحافظات المنطقة.وأكدت الأمانة أن أعمال إعادة التأهيل وإصلاح التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها مستمرة على مدار الساعة، حيث تقف الفرق الميدانية على الأماكن التي يتم الإبلاغ عنها وتقيم الوضع ثم معالجة أي خلل في وقته.// انتهى //13:38ت م0069