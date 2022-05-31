نجران 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران بدور الشباب ومنجزاتهم, مشيداً بالدور الملموس الذي يقوم به مجلس شباب منطقة نجران في تطوير أداء وخبرات الشباب في المنطقة ومحافظاتها.جاء ذلك خلال تدشين سموه بالإمارة, مبادرة "منّجز", بحضور أمين عام مجلس شباب منطقة نجران محمد بن عبدالله بن منيف يرافقه عدد من أعضاء المجلس.وحثّ سموه خلال اللقاء شباب وشابات المنطقة أن يبحثوا عن الأفكار النوعية التي تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع وأن يعملوا بكل جدية على ترجمة تلك الأفكار على أرض الواقع في جميع المجالات.من جانبة أوضح أمين عام مجلس شباب منطقة نجران أن المبادرة تهدف إلى تقديم محتوى هادف وداعم لشباب المنطقة المتميزين وذلك بعرض منجزاتهم للتعريف بها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى تشجيع المشاركة في خدمة المجتمع المحلي وبناء شراكات مجتمعية تعود بالنفع والفائدة على الجميع.وأشار إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز التميز في مجال الإبداع الشبابي والعمل على تنميته وتطويره إضافة إلى استقطاب ذوي الخبرة لتأهيل وتطوير الشباب من خلال عقد الدورات والندوات وورش العمل.وكرم سمو أمير منطقة نجران شريك النجاح شركة بن دغمل المحدودة.// انتهى //13:45ت م0070