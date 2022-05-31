عرعر 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس اللجنة التأسيسية لتجمع تبوك ومنطقة الحدود الشمالية الصحي معالي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، وأعضاء اللجنة التأسيسية.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مستهل اللقاء أهمية مساهمة اللجنة التأسيسية بالارتقاء بالخدمات ورفع جودة الرعاية الصحية وتحسينها وتطويرها وفق معايير الجودة العالمية وتقديم رعاية متكاملة للمستفيدين، وتسهيل وصول المستفيد للخدمة الصحية، وتسهيل تنقُّل الكفاءات الطبية ضمن منظومة التجمع الطبي وتقليص فترات الانتظار، والتركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية، واتباع إجراءات الرعاية والخدمة، إلى جانب توفير خيارات عدة لتقديم الرعاية.ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، متمنياً لرئيس وأعضاء اللجنة التأسيسية لتجمع تبوك ومنطقة الحدود الشمالية الصحي التوفيق في أداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأكمل.وجرى خلال الاستقبال مناقشة وتقديم التجمع الصحي للخدمات الصحية عبر المنشآت الصحية المختلفة ، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ورفع الكفاءة التشغيلية والتكامل في خدمات المنشآت الصحية.// انتهى //13:50ت م0071