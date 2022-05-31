بريدة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، الوكيل المساعد للعلاقات الحكومية بوزارة السياحة ندى بنت سعد التميمي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين مجلس المنطقة بالإمارة إبراهيم الصغير.وأشاد سمو أمير القصيم بالجهود التي تقوم بها وزارة السياحة لدعم برامج التطوير السياحي في المملكة بشكل عام ومنطقة القصيم بشكل خاص، وما تمتلكه من العديد من الوجهات السياحية والمواقع التاريخية والأثرية الهامة في تاريخ المملكة.// انتهى //13:52ت م0072