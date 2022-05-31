جازان 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بمنطقة جازان عبدالرحمن بن يحيى آل واكدة.وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً عن جهود الديوان العام للمحاسبة بجازان، مستمعًا لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية، والخدمات التي يقدمها الفرع خدمة للصالح العام وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية الدور المناط بالديوان في مساعدة المسؤول على مراقبة حسن أداء العمل، منوهًا بما تضمنه التقرير من أعمال ومنجزات.حضر اللقاء وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.//انتهى//13:53ت م0073