رياضي / الاتحاد الآسيوي يعلن استقبال طلبات الدول لاستضافة كأس آسيا 2023
الثلاثاء 1443/11/1 هـ الموافق 2022/05/31 م واس
الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واس
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، عن استقبال طلبات الدول الأعضاء لاستضافة كأس آسيا 2023، وذلك بعد اعتذار الصين عن الاستضافة بسبب انتشار فيروس كورونا .
وأوضح الاتحاد أن آخر موعد لاستقبال طلبات الدول للاستضافة 30 يونيو المقبل، مبيناً أنه سيتم تقديم التوصيات إلى المجلس التنفيذي للاتحاد قبل اختيار الدولة المستضيفة، مؤكداً أن الجمعية العمومية للاتحاد لن تشارك في عملية الاختيار .
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