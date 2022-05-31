الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، عن استقبال طلبات الدول الأعضاء لاستضافة كأس آسيا 2023، وذلك بعد اعتذار الصين عن الاستضافة بسبب انتشار فيروس كورونا .وأوضح الاتحاد أن آخر موعد لاستقبال طلبات الدول للاستضافة 30 يونيو المقبل، مبيناً أنه سيتم تقديم التوصيات إلى المجلس التنفيذي للاتحاد قبل اختيار الدولة المستضيفة، مؤكداً أن الجمعية العمومية للاتحاد لن تشارك في عملية الاختيار .// انتهى //13:56ت م0074