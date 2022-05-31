الرباط 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك بالرباط اليوم، برئيس مؤسسة كوريا- أفريقيا يوه أون كي، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تدريب وبناء قدرات الشباب، وتشجيعهم على ريادة الأعمال.وأكد الجانبان أهمية بناء تعاون مثمر بين المؤسسة الكورية والإيسيسكو، يقوم على برامج ريادية مبتكرة، يجري تنفيذها على أرض الواقع، لتعزيز أدوار الشباب وتزويدهم بمهارات المستقبل، وتحسين أوضاعهم بالقارة الأفريقية، للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة لبلدانهم.وأشاد رئيس مؤسسة كوريا- أفريقيا بالأدوار التي تقوم بها الإيسيسكو، ودعمها لدولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، وما توليه من أهمية خاصة لبناء قدرات الشباب.// انتهى //13:57ت م0075