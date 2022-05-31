الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسحصل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، على أربع شهادات اعتماد دولية من المنظمة الدولية للمعايير ISO، نتيجة استيفائها جميع اشتراطات الحصول على هذه الشهادات.ويعد منح المنظمة الدولية للمعايير "آيزو" شهادة الاعتماد الدولي للصندوق تتويجاً لجهود الصندوق في تحقيق المعايير العالمية، وذلك نظير جهوده التطويرية المستمرة التي يقوم بها في تطوير وتحسين إجراءات العمل ورضا المستفيدين.وأكد "هدف" حصوله على أربع شهادات تتوافق مع متطلبات آيزو، وهي ISO10001 :المتعلقة بقواعد سلوك المؤسسة في التعامل مع العميل، وISO10002 المتعلقة بنظام التعامل مع شكاوى العملاء، وISO10003 المتعلقة بتنظيم سير تسوية النزاعات مع العملاء خارج المؤسسة، وISO10004 المتعلقة بقياس وتحليل ومراقبة رضا العملاء.وأضاف أن الشهادات العالمية تأتي في إطار تعزيز التوجه الإستراتيجي للصندوق للتميز في خدمة العملاء وتطوير الخدمات المقدمة لطالبي العمل ومنشآت القطاع الخاص، ويعكس حرص الصندوق على تلبية احتياجات عملائه باحترافية عالية، وذلك من خلال منظومة بشرية وإلكترونية متكاملة، وبرامج متخصصة ونوعية لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القدرات الوطنية المنتجة من خلال موقعه الإلكتروني WWW.HRDF.org.sa// انتهى //14:19ت م0078