عرعر 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة اليوم, اجتماع لجنة الحج في المنطقة للعام 1443.وقال سموه " إن خدمة الحجاج ضيوف الرحمن شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعًا في المملكة إذ تشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام، منذ تأسيس المملكة وحتى هذا العهد الزاهر.. انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين-حفظهما الله-، عبر سواعد وطنية من خلال تسخير الإمكانات اللازمة كافة سواء البشرية منها أو المادية أو التقنية، بما يلائم شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة".وأضاف أن رؤية المملكة 2030 أدخلت على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة مما أسهم بالتطور المتسارع في منظومة الحج والعمرة وجودة الخدمات للحجاج، مما يتطلب من الجميع تقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة.وأكد على جميع القطاعات الحكومية بتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وأهمية الجاهزية والاستعداد المبكر من جميع القطاعات المرتبطة بأعمال موسم الحج 1443هـ ومضاعفة الجهود والمتابعة المستمرة وضرورة تكامل الجهود لاستقبال موسم الحج والنظر في الاستعدادات ووضع الخطط التشغيلية للإدارات ومناقشتها وتطويرها، وتوفير كامل الطاقات الآلية والبشرية أمام زوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والرحة والاستقرار والسلامة وبما يضفي الطابع المتميز على رحلة الحاج لتبقى خالدة في ذاكرته.وجرى خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، كما استعرض الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، فيما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //14:22ت م0079