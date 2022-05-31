الطائف 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مبادرة "اعرف أرقامك" التوعوية ، وذلك ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع صحة الطائف.وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد الشريف، أن المبادرة تهدف لإيجاد مجتمع صحي وآمن وواعي، إلى جانب رفع درجة المبادرة في الكشف المبكر على السكر والضغط، وتعزيز الجانب الصحي للفرد والمجتمع.من جانبه، أوضح مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بصحة الطائف خالد الثبيتي أن الحملة تأتي في إطار مواجهة مخاطر انتشار الأمراض المزمنة والمشكلات والآثار السلبية المترتبة عليها.// انتهى //15:34ت م0101