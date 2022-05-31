عرعر 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسرعى معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد الشهري اليوم, فعاليات يوم البحث العلمي الطلابي للكليات الصحية بالجامعة، وذلك في بهو كلية الطب.واطلع معاليه على مجموعة من الأبحاث المتميزة التي لامست احتياجات الإنسان بصورة عامة ومجتمع الجامعة على وجه الخصوص، وذلك من خلال المساعدة في الوقاية من بعض الأمراض السارية وكيفية زيادة مناعة الأفراد والمجتمعات حيال ما تواجهه الإنسانية في هذه الظروف التي يشهدها العالم.‏وفي ختام الفعاليات كرم معالي رئيس الجامعة الطلبة المشاركين، مشيدًا بما قدموه من أبحاث، موضحًا بأن هذه الأبحاث تشكل نواة تميزٍ مستقبليةٍ لكل واحدٍ منهم، وتسهم في بناءِ قدراتهم البحثية والأكاديمية.// انتهى //16:02ت م0104