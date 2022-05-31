جدة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واستشارك "مانجا العربية" في فعالية قرية الأنمي في سيتي ووك بالعديد من العروض والفعاليات المشوقة. وتعد هذه المشاركة هي العربية الأولى في ظل وجود أبرز شركات الإنتاج ودور النشر اليابانية.ويضم جناح "مانجا العربية" شخصيات مانجا وحكاياتها المثيرة وسط أجواء تفاعلية تجمع ما بين الترفيه والتثقيف وتستهدف جميع الأعمار، كما تقدم عدداً من ورش العمل الإثرائية التي تتضمن كتابة وتأليف القصص وأسس رسم وإنتاج المانجا والقصص المصورة اليابانية، إضافةً إلى مبادئ تعلم اللغة اليابانية، ومقهى مانجا العربية. كما يوفر الجناح نسخاً من مجلات مانجا العربية للصغار والشباب، ويحظى بإقبال كبير من الزوار والشباب من الجنسين.ويهدف مشروع "مانجا العربية" التابع للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG"، إلى تمكين الأجيال العربية وتحفيز خيالها وإبداعها, من خلال إنتاجات ذات جودة عالية مستوحاة من ثقافة وأصالة القيم السعودية والعربية, وأخرى مترجمة من أعمال عالمية أُنتِجت في اليابان تسهم في إثراء المحتوى العربي بإبداع هادف يرتقي بفكر القارئ العربي.ويتضمن مجلتين عربيتين: "مانجا العربية للصغار"، الموجهة إلى الأعمار من 10 إلى 15 عاماً، و"مانجا العربية للشباب" الموجهة إلى الفئات العمرية الأكبر من 15 عاماً، وتتوفران مجاناً بنسخ مطبوعة تصدر شهرياً، وأخرى إلكترونية أسبوعية، عبر تطبيق خاص لكل منهما.// انتهى //16:04ت م0105