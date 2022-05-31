المنامة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,920.78 بارتفاع قدره 13.04 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 699.08 بارتفاع قدره 0.37 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 4 ملايين و301 ألف و380 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 762 ألفًا و498 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 98 صفقة.// انتهى //16:06ت م0107