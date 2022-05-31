الأحساء 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واستمكّن فريق طبي بمركز جراحة السمنة بمستشفى الأمير سعود بن جلوي في الأحساء من إجراء أول عملية حزام المعدة الطولي (Bariclip ) باستخدام أحدث تقنية لإنقاص الوزن لمرضى السمنة.وأوضح التجمع الصحي بالأحساء، أن عملية حزام المعدة الطولي تُعد الأحدث عالميًا، حيث يتم إجراؤها بالمنظار الجراحي عن طريق 3-4 فتحات صغيرة في جدار البطن لا يتجاوز قطرها (5-12 ملم)، ومدة العملية قرابة الساعة، و لا يتجاوز مدة بقاء المريض في المستشفى بعدها (24) ساعة.وأشار إلى أن هذا النوع من العمليات آمن و مريح، حيث لا تحتاج إلى قص أو تدبيس، كما أنها قابلة للفك والإزالة في أي وقت عند الحاجة لذلك.يذكر أن مركز جراحة السمنة بمستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء قدّم خدماته لأكثر من 2000 مستفيد، كما يجُري العديد من عمليات السمنة المتنوعة باستخدام أحدث التقنيات، حيث أجرى أكثر من 250 عملية جراحية.// انتهى //16:07ت م0108