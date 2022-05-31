الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسجذب جناح دارة الملك عبدالعزيز المشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات , اهتمام الزوار من خلال ما يضمه من أركان للتعريف بجهود المملكة في مجال الزراعة والبيئة المستدامة التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والشعور بالاستقرار، وتعزيز علاقة المواطن بأرض الوطن ، وضم الجناح كذلك عرضًا مرئيًّا لفيلم بعنوان (الصحراء الخضراء).كما أبرز الجناح وثائق تاريخية عن جوانب زراعية وتنموية وبيئية بذلتها الحكومة السعودية عبر مراحل تاريخية لتنشيط وتطوير آليات زيادة البقع الخضراء المنتجة وغير المنتجة لدعم الاقتصاد الزراعي، ونسج أجواء خضراء تعزز جودة الحياة.//انتهى//16:13ت م0109