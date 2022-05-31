المكلا 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي الثاني عشر ضمن برنامج "نبض السعودية"التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للبالغين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، الذي يستمر من الفترة 29 مايو وحتى 3 يونيو2022م.وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 8 عمليات قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.// انتهى //16:16ت م0111