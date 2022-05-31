الضالع 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس محاليل ومواد استصفاء دموي ومستلزمات طبية لمركز الغسيل الكلوي بمحافظة الضالع، في إطار المرحلة الرابعة من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي بالمحافظة.وعبّر مدير مركز الغسيل الكلوي بالضالع الدكتور خالد أحمد عبادي عن شكره وامتنانه لمركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم المقدم الذي سيسهم في خدمة المستفيدين من مرضى الفشل الكلوي، موضحًا بأنه تم تسلّم ستة أنواع رئيسية من مستهلكات الغسيل الكلوي والخاصة بمرضى الفشل الكلوي.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يوفر محطة تحلية حديثة و أربعة أجهزة للغسيل الكلوي لتعزيز تقديم الخدمة النوعية للمستفيدين، ضمن المرحلة الرابعة من المشروع.ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الاحتياجات الرئيسية لمرضى الغسيل الكلوي في اليمن وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم//انتهى//16:17ت م0112