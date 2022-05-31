الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واستنطلق غداً بطولة البراعم للكرة الطائرة بمشاركة 12 فريقاً، قُسِمت على ثلاث مجموعات.وضمت المجموعة الأولى فرق: الاتفاق واليرموك والاتحاد والشباب, وتقام منافساتها على صالة نادي الاتفاق، وفي المجموعة الثانية فرق: الخليج والفتح والعدالة والوطن، على صالة نادي الخليج, فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق: الهلال والخويلدية والأهلي والابتسام، وتقام منافساتها على صالة نادي الخويلدية.// انتهى //16:19ت م0113