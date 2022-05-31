رياضي / 12 فريقاً يتنافسون على بطولة براعم الكرة الطائرة
الثلاثاء 1443/11/1 هـ الموافق 2022/05/31 م واس
الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واس
تنطلق غداً بطولة البراعم للكرة الطائرة بمشاركة 12 فريقاً، قُسِمت على ثلاث مجموعات.
وضمت المجموعة الأولى فرق: الاتفاق واليرموك والاتحاد والشباب, وتقام منافساتها على صالة نادي الاتفاق، وفي المجموعة الثانية فرق: الخليج والفتح والعدالة والوطن، على صالة نادي الخليج, فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق: الهلال والخويلدية والأهلي والابتسام، وتقام منافساتها على صالة نادي الخويلدية.
// انتهى //
16:19ت م
0113