مأرب 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 57 طنًا و 780 كيلوغراما من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقة الروضة بمحافظة مأرب، استفاد منها 3.240 فردًا .ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.//انتهى //16:20ت م0114