طولكرم و الخليل 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم فَتَيان من محافظتَيْ طولكرم والخليل.وأفادت مصادر محلية في طولكرم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد حافظ دريدي، عقب مداهمة منزله في بلدة بيت ليد شرق طولكرم.وفي ذات السياق، أفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين عبدالرحمن مفيد الشرباتي، وأمجد باسم عبيدو من منطقة الحرايق بمدينة الخليل، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.// انتهى //16:20ت م0115