القاهرة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.3 مليار جنيه ليصل إلى 665.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 1.9 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% مسجلاً 10150.05 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.38% ليصل إلى 1744.43 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف 0.28% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 2621.94 نقطة.// انتهى //17:00ت م0132