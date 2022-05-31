القاهرة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ (COP27)، ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز عمل المناخ الدولي، خاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات بجانب بحث الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ.وأشار الوزير شكري في كلمته التي ألقاها اليوم أمام الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بمشاركة الوزراء والمسؤولين من شتى الدول وممثلي مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، إلى ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ تعهدات المناخ، واتفاق باريس لتغير المناخ.وشدد الوزير المصري على سعي بلاده للتواصل بفاعلية مع شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ، خلال الدورة المقبلة لمؤتمر تغير المناخ التي تترأسها مصر، بهدف البناء على الزخم الذي تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر بجلاسجو وإحراز المزيد من التقدم في جوانب عمل المناخ كافة.// انتهى //17:03ت م0133