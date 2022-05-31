الدوحة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعًا بقيمة 26.30 نقطة، أي ما نسبته 0.20 %، ليصل إلى 12 ألفًا و919.43 نقطة.وبلغت كمية التداول خلال جلسة اليوم 489 مليونًا و428 ألفًا و669 سهمًا، بقيمة 3 مليارات و481 مليونًا و379 ألفًا و774.783 ريالًا، نتيجة تنفيذ 43861 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //17:03ت م0134