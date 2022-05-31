الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسحققت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، إنجازاً سعودياً وعربياً بالفوز بجائزة عالمية في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء APhO 2022 الذي أقيم عن بُعد في الهند خلال الفترة من 25 إلى 31 مايو الجاري، من بين 218 طالباً من 28 دولة، رافعاً رصيده من جوائز المسابقة إلى 10 جوائز، منها ميداليتان برونزيتان و8 شهادات تقدير.وقالت الأمين العام المكلف لـ"موهبة" الدكتورة آمال الهزاع: إن هذا الإنجاز يعد الثاني خلال شهر للمنتخب السعودي للفيزياء، الذي أهدى الوطن 3 جوائز عالمية في أولمبياد شمال البلطيق 2022 واستضافته دولة إستونيا، خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الماضي، مبينةً أن هذا الفوز يعكس الشراكة الإستراتيجية والمتكاملة، وتضافر الجهود بين موهبة وشركائها، وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" وشركاؤهما الإستراتيجيون، لتحقيق الإنجازات وحصد الجوائز العالمية، وتحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ومواصلة الطريق لجعل المملكة من بين الدول الـ20 الأولى في العالم تعليمًا وتأهيلًا.وضم فريق المملكة المشارك 7 طلاب وطالبات، هم: الطالب صادق العباد بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الرياض الذي تلقى في موهبة 2385 ساعة تدريبية على يد نخبة من المدربين السعوديين والأجانب، والطالب جواد آل سيف بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية وتلقى 2385 ساعة تدريبية، والطالبة لمى الأهدل بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم جدة وتلقت 2385 ساعة تدريبية، والطالب حسين قدح بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم جدة وتلقى 1775 ساعة تدريبية، والطالب محمد البركات بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية وقد تلقى 1775 ساعة تدريبية، والطالب جعفر الرمضان بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الأحساء وتلقى 1775 ساعة تدريبية، والطالب وسام آل قنبر الصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، وقد تلقى 1775 ساعة تدريبية.وتأتي مشاركات المملكة، ممثلة في مؤسسة موهبة ووزارة التعليم في المسابقات والمحافل الدولية، ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة موهبة، تسمى "رحلة الطالب الموهوب" وتضم عدة مبادرات، منها: فصول موهبة، وبرامج صيفية إثرائية، أكاديمية وبحثية، وبرامج تلمذة وابتكار والتحاق بالجامعات العالمية المرموقة، تقدم ما بعد المدرسة وفي فصل الصيف.ويعد أولمبياد الفيزياء الآسيوي مسابقة إقليمية، تشارك فيها أغلب الدول الآسيوية التي تحقق دائمًا مراكز متقدمة في الأولمبياد الدولي للفيزياء، وانطلقت نسختها الأولى عام 1999م في إندونيسيا، بمشاركة 12 دولة، حتى وصل عدد الدول المشاركة الآن إلى 25 دولة، ما بين دول آسيوية ودول تشارك بصفة ضيف، نظراً لقوة ومكانة المسابقة، التي تسبق الأولمبياد الدولي للفيزياء.// انتهى //17:05ت م0135