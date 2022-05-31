بريدة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسنوَّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بموافقة أعضاء مجلس المنطقة لمبادرة التوازن التنموي لمنطقة القصيم، بهدف إيجاد التوازن التنموي في جميع مدن ومحافظات المنطقة بشتى المجالات.جاء ذلك بعد أن رأَس سموه اليوم، جلستَيْ مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثانية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك في قاعة الدرعية بمقر ديوان الإمارة.وقال سموه: إننا نعيش هذه الأيام مشاعر الفرحة والولاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ونحن نستذكر منجزات سمو ولي العهد -حفظه الله- التي لا نستطيع أن نحصرها، والتي أسهمت في تسريع عجلة التنمية التي تشهدها جميع مناطق المملكة بلا استثناء، بما تحويه من أعمال وما حفلت به من مشاريع عملاقة في شتى المجالات.بدوره، أشار الأمين العام لمجلس المنطقة إبراهيم الصغيِّر إلى أن المجلس بارك تفعيل برنامج التوازن التنموي بالمنطقة الذي يهدف إلى إيجاد توازن تنموي للمشاريع والمهرجانات والفعاليات بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة.وبين أن المجلس استعرض المشاريع والبرامج والمبادرات المقترحة لبعض الإدارات الحكومية بالمنطقة في ميزانية العام المالي القادم 1444 / 1445هـ، منها "جامعة القصيم، وأمانة وبلديات المنطقة، وحدة أعمال المياه، فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، الإدارة العامة للتعليم، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المديرية العامة للشئون الصحية، فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي".وناقش المجلس نتائج اجتماع اللجنة العامة، ونتائج اجتماع لجنة المرافق العامة الثاني بشأن طلبات الموافقة على تنمية بعض القرى بالمنطقة، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.وفي ختام الجلسة، عبر سمو رئيس المجلس عن شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.// انتهى //17:06ت م0136