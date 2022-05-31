الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واس‎استقبلت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي في مقر المجلس اليوم، وفداً من البرلمان الإيطالي برئاسة عضو البرلمان الإيطالي رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية النائبة إيلينا موريلي، وعضو مجلس الشيوخ الإيطالي النائب ماركو بيليغريني، بحضور عضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة السعودية الإيطالية سعد السبتي، وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانتوني.‎وأشارت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي خلال لقائها بالوفد البرلماني الإيطالي إلى عمق العلاقات الثنائية بين المملكة، وجمهورية إيطاليا على المستويين الرسمي والشعبي.‎وأكدت خلال اللقاء أهمية العمل تعزيز وتعميق العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الإيطالي وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بينهما، بما يسهم في تقوية آواصر العلاقات الثنائية بين البلدين، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والثقافية، والسياحية، وغيرها.ونوهت بما تشهده المملكة من حراك ناتج عن البرامج والتوجهات المرتبطة برؤية المملكة 2030، والتطور الثقافي، وجهود المملكة في سبيل تعزيز التسامح والوسطية والحوار ودعم الجهود الدولية لتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب.‎من جانبها أشادت رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية النائبة إيلينا موريلي برئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين في ظل ظروف جائحة كورونا ونجاحها باقتدار بالرغم من الظروف التي عُقدت الاجتماعات في ظلها، والجهود التي قدمتها المملكة خلال انتقال رئاسة مجموعة العشرين منها إلى جمهورية إيطاليا.بدوره أكد النائب ماركو بيليغريني أن العلاقات الإيطالية السعودية علاقات تاريخيه عميقة وتقوم على أساس الاحترام والتعاون، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين متطلعًا لتعزيز هذا التعاون وتنميته، كما أشاد بالاهتمام الذي توليه المملكة للبيئة وجهودها في المحافظة على الاستدامة البيئية.‎وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، مما يسهم في تعميق التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات، وأكدت ضرورة تعزيز أواصر الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى وكل من البرلمان الإيطالي ومجلس الشيوخ.// انتهى //17:24ت م0138